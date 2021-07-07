В Иркутской области выявили контрабанду леса в Китай на сумму более 50 млн рублей

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Иркутские таможенники пресекли деятельность организованной преступной группы, незаконно экспортировавшей в Китай лес более чем на 50 млн рублей. По фактам контрабанды возбуждено два уголовных дела, сообщила в среду пресс-служба Иркутской таможни.

"Иркутская таможня во взаимодействии с Тайшетским линейным отделом МВД на транспорте и Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой выявила факты контрабанды леса в Китай на общую сумму более 50 млн рублей, совершенные членами организованной преступной группы. <…> По фактам контрабанды стратегически важного товара Иркутская таможня возбудила два уголовных дела", - говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин РФ - руководитель фирмы, зарегистрированной в Иркутске, вступил в преступный сговор с гражданином КНР и неустановленными лицами. Иностранец по указанию руководителя фирмы искал в Китае партнеров для заключения внешнеэкономических контрактов, а также отвечал за прием, складирование незаконно заготовленной древесины на пункте приема и отгрузки.

В 2020 году организованная преступная группа незаконно экспортировала 7 тыс. кубических метров пиломатериалов из березы, сосны, кедра, ели, пихты.

Одно уголовное дело возбуждено в отношении гражданина РФ как лидера преступной группы, второе - в отношении гражданина Китая и членов преступной группы. Они обвиняются в незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов. Оба ключевых участника банды задержаны.