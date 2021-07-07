Несколько улиц в Махачкале подтоплено из-за ливня

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Несколько улиц в Махачкале оказались подтоплены из-за ливня, который пошел в среду после обеда. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информации о пострадавших и разрушениях нет.

"Информация о пострадавших и разрушениях к нам не поступала", - сказал представитель МЧС.

В социальных сетях жители региона выложили видео, на котором пересечение двух улиц в центральной части Махачкалы оказалось под водой. На другом видео женщину уносит потоком воды на одной из магистральных улиц Махачкалы при въезде в город.

В настоящее время дождь в Махачкале и других районах республики продолжается. По данным Гидрометцентра России, в четверг в Махачкале будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь при температуре воздуха плюс 29 - плюс 22 градуса.