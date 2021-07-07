Около 100 тыс. жителей Орла остались без воды из-за прорыва магистрального трубопровода

ТАСС, 7 июля. Около 1 тыс. домов и 58 социальных объектов города Орла остались без холодного водоснабжения из-за прорыва магистрального трубопровода вечером 7 июля, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице в Instagram. По его словам, в зоне отключения живут порядка 100 тыс. человек.

"Произошел порыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения на глубине залегания до 3 м. В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. В зону отключения попало 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тыс. человек, из них 17 тыс. детей", - написал глава региона, добавив, что без воды остались и 58 социальных объектов.

По словам губернатора, аварийные бригады уже прибыли на место ЧП. "Аварийные бригады ждут, когда сойдет вода, и сразу приступят к работам", - пояснил Клычков.

По предварительной информации, из-за отключения электроэнергии на одном из узлов водозабора произошел гидравлический удар, который привел к порыву магистрального трубопровода диаметром 900 мм. "Задача на ночь - произвести земляные работы, вскрыть повреждение и определить участок под замену. Ориентировочно восстановление водоснабжения займет сутки", - написал на своей станице в Instagram мэр Орла Юрий Парахин, отметив, что приняты решения о подвозе технической воды на территории, отключенные от водоснабжения.

