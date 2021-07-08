СМИ: вдову президента Гаити доставили с огнестрельными ранениями в штат Флорида

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Вдова убитого президента Гаити Мартин Моиз доставлена с огнестрельными ранениями для лечения в штат Флорида. Об этом сообщило в среду местное отделение телекомпании ABC.

По ее данным, самолет, на борту которого находилась Моиз, около 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) приземлился в аэропорту города Форт-Лодердейл в окрестностях Майами. Вдова президента Гаити была доставлена в одну из местных больниц.

По данным ABC, врачи оценивают состояние женщины как критическое, но стабильное. Телекомпания отмечает со ссылкой на источники, что у Моиз огнестрельные ранения в руку и бедро. Кроме того, у нее "серьезно повреждены" ладонь и брюшная полость.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Позже в среду и. о. премьер-министра Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.