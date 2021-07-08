ABC: полиция Нью-Йорка арестовала открывшего стрельбу рядом с Таймс-сквер подростка

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка арестовала 16-летнего подростка, открывшего в конце июня стрельбу в районе Таймс-сквер. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Телекомпания подчеркивает, что полиция не намерена раскрывать личность стрелка, поскольку он не достиг совершеннолетия. В данный момент правоохранители готовятся предъявить ему обвинения.

В конце июня один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы вблизи Таймс-сквер. Как уточняет ABC, ее открыл подросток, торговавший пиратскими музыкальными дисками. Стрельбе предшествовала перепалка с другими торговцами, в одного из которых целился подросток.

Как утоняет телекомпания, пуля отрекошетила и попала в прохожего. Им оказался военнослужащий Корпуса морской пехоты США, посетивший Нью-Йорк в качестве туриста. Он получил ранение, не угрожавшее его жизни.

В минувший вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества преступлений с применением огнестрельного оружия. Власти штата намерены нарастить усилия по предотвращению попадания огнестрельного оружия в руки потенциально опасных людей и его незаконного оборота. Штат также будет укреплять отношения между полицией и жителями города и развивать работу с молодежью.

Как сообщил Куомо, за время длинного уикенда на День независимости с 3 по 5 июля огнестрельные ранения в штате получил 51 человек. С начала года число преступлений с использованием огнестрельного оружия в Нью-Йорке увеличилось более чем на 30%, всего пострадало 895 человек.