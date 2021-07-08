Экс-сотрудника ЮКОСа Пичугина перевели в Москву для показаний по делу Ходорковского

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывший глава отдела внутренней экономической безопасности в нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин переведен в СИЗО "Лефортово" для дачи показаний по делу бывшего главы компании Михаила Ходорковского. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к органам следствия.

"Пичугин этапирован в "Лефортово" в рамках проведения следственных действий по уголовному делу Ходорковского. Он будет давать по этому делу показания", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Пичугин, признанный виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийства и осужденный пожизненно, этапирован из исправительной колонии номер 6 (ИК-6, "Черный дельфин") в Соль-Илецке Оренбургской области для проведения следственных действий, но о месте его нахождения информации не было.

Мосгорсуд 6 августа 2007 года приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство, в числе которых убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и московской предпринимательницы Валентины Корнеевой, а также два покушения на предпринимателя Андрея Рыбина. 31 января 2008 года Верховный суд России оставил приговор в силе.

6 июня 2017 года ЕСПЧ опубликовал решение, в котором признал нарушенной в отношении Пичугина ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на справедливое судебное разбирательство") и обязал Россию выплатить ему 7,8 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 7,47 тыс. евро в качестве компенсации судебных и других издержек. В декабре 2019 года в Страсбурге Комитет министров СЕ призвал Россию "как можно скорее" рассмотреть вопрос об освобождении Пичугина, а также обратил внимание на возможность о его помилования. Ему трижды было в этом отказано.