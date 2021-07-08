ГП передала в суд дело о попытке разместить фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело жителя Пермского края, попытавшегося разместить фото нациста на сайте "Бессмертный полк онлайн". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Максима Гусева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пермский краевой суд", - сообщили в ведомстве.

2 мая 2020 года Гусев оформил заявку для демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии бывшего начальника казачьего резерва Главного управления СС Германии Андрея Шкуро в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.