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ГП передала в суд дело о попытке разместить фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Жителя Пермского края обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК "Реабилитация нацизма"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело жителя Пермского края, попытавшегося разместить фото нациста на сайте "Бессмертный полк онлайн". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Максима Гусева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пермский краевой суд", - сообщили в ведомстве.

2 мая 2020 года Гусев оформил заявку для демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографии бывшего начальника казачьего резерва Главного управления СС Германии Андрея Шкуро в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

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