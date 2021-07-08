В Чите арестован местный житель, который убил женщину и ранил мужчину из-за громкой музыки

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы в четверг постановил взять под стражу 56-летнего местного жителя, который во дворе своего дома застрелил женщину и ранил мужчину из-за громкой музыки в автомобиле, сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Суд Центрального района Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Марков.

Он добавил, что, по данным следствия, в ночь на 6 июля обвиняемый в ходе ссоры выстрелил из незаконно хранящегося огнестрельного оружия в 39-летнюю женщину и 38-летнего мужчину, которые сидели в автомобиле, припаркованном во дворе дома на улице Горького в Чите. От полученных ранений женщина скончалась на месте, мужчина доставлен в больницу, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Мужчина признал вину, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов").