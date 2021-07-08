В Уфе задержали местного жителя, продававшего поддельный сертификат о вакцинации

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали 20-летнего жителя Уфы, который продавал поддельный сертификатй о вакцинации. Он просил за него 4 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД Башкирии в четверг.

"В Уфе был задержан 20-летний подозреваемый в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД договорились с автором объявления о покупке справки. Когда мужчина принес бланки, он был задержан. Сертификат стоил 4 тыс. рублей, содержал в себя печати и инициалы несуществующих врачей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что задержанный ранее имел проблемы с законом, на него возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.