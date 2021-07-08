Мосгорсуд перенес рассмотрение дела экс-сенатора Арашукова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский городской суд продолжит рассматривать в рамках предварительного заседания дело экс-сенатора Рауфа Арашукова и его подельников 12 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отложил рассмотрение дела Арашукова и других обвиняемых на 12 июля", - сказали в суде. Там отметили, что заседание отложили по ходатайству Генеральной прокуратуры до понедельника для представления мотивированной позиции по заявленным ходатайствам защиты. Бывший экс-сенатор поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, отметил собственный источник ТАСС.

Адвокат бывшего генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова Зарета Кятова сообщила: "Мной было заявлено ходатайство о возврате уголовного дела прокурору в связи с тем, что до настоящего времени мне лично не была вручена копия обвинительного заключения". "После процесса следователь группы вышел на меня и предложил подъехать получить ее. Это грубое нарушение, которое суд пытается нивелировать таким способом, чтобы не возвращать дело на доследование" - отметила защитник.

Адвокат Казбека Булатова Александр Самухов в беседе с ТАСС сообщил, что его подзащитный не поддержал заявленное ходатайство Рауфа Арашукова о суде присяжных и просил выделить в отношении него уголовное дело и рассматривать его профессиональным составом суда. "Данный вопрос будет решен судьей по итогам предварительного слушания", - сказал Самухов.

Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дела Арашуковых, Булатова, Бетуганова и иных лиц рассмотрит Мосгорсуд, а не Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики, на чем настаивала сторона защиты. По мнению прокуратуры, обширные связи Арашуковых, Булатова и Бетуганова в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.

В настоящее время по делу проходят 20 человек, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества), 105 УК РФ ("Убийство"), 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"), 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и иных тяжких и особо тяжких преступлениях.