В Мурманской области изъяли свыше 400 кг камчатского краба на сумму 2 млн рублей

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району недалеко от поселка Туманный Кольского района Мурманской области изъяли незаконно добытые 430 кг камчатского краба на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе арктического погрануправления.

"В период транспортировки незаконно добытых морских биологических ресурсов выявлен участник преступной деятельности, у него изъяты автомобиль ВАЗ-2131, автомобильный прицеп, 324 комплекта конечностей камчатского краба общим весом более 430 кг", - говорится в сообщении.

По словам представителей погрануправления, предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 2 млн рублей.