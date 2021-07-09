Россиянин с захваченного пиратами у берегов Ганы рыболовного судна освобожден

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Гражданин России Валерий Васильев, который находился на рыболовном судне Atlantic Princes, захваченном пиратами в Гвинейском заливе у берегов Ганы, освобожден. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На прошлой неделе освобожден гражданин России Валерий Васильев, который вместе с четырьмя членами экипажа рыболовного судна Atlantic Princess был похищен в результате пиратского нападения 20 мая в исключительной экономической зоне Ганы, сказала она. - Российский моряк чувствует себя удовлетворительно".

По словам Захаровой, освобождение Валерия Васильева стало возможным благодаря взаимодействию представителей судовладельца, ганских и нигерийских властей с российскими дипломатами в Гане и Нигерии.

"Выражаем признательность всем, кто способствовал безопасному вызволению россиянина из пиратского плена, - продолжила дипломат. Хотели бы вновь призвать наших соотечественников, которые планируют работать по найму на иностранных судах, тщательно взвесить все риски и принять во внимание тот факт, что в связи с участившимися случаями пиратских нападений навигация в Гвинейском заливе представляет реальную опасность для членов экипажей кораблей, передвигающихся в этой акватории".

20 мая пираты атаковали рыболовное судно Atlantic Princess в Гвинейском заливе у берегов Ганы и захватили пятерых членов экипажа, включая одного россиянина.