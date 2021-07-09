Площадь лесных пожаров в Югре за сутки выросла в 6,5 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. Четыре лесных пожара действует в Югре на площади 226 га, один из них локализован на площади 10 га. Об этом в пятницу сообщил ТАСС первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

Утром в четверг в Югре действовало четыре лесных пожара общей площадью 34,5 га, из них три было локализовано на площади 9,5 га.

"По состоянию на 08:30 (06:30 мск) 9 июля на территории автономного округа действует четыре лесных пожара площадью 226 га, из них локализован один на площади 10 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на территории Югры с начала пожароопасного сезона ликвидировано 188 лесных пожаров на общей площади чуть более 7,2 тыс. га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.