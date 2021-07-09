В Новой Москве задержали восемь нелегальных мигрантов за участие в массовой драке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали восемь нелегальных мигрантов за участие в массовой драке на рынке в Новой Москве. Как сообщил журналистам начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, возбуждено уголовное дело, составлено 89 административных протоколов.

Сотрудники полиции вместе с Рогвардией пресекли массовую драку на рынке на улице Адмирала Корнилова. "Установлено, что конфликт произошел из-за разногласий по оказанию услуг. В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами задержано восемь подозреваемых - приезжих мужчин в возрасте от 22 до 48 лет", - сообщил Васенин.

Как отмечает информационный интернет-портал "МВД-медиа", участники драки работают грузчиками. На опубликованном видео с моментами драки видно, что в конфликте участвуют не менее 15 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), по ней виновным грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Все подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают других участников драки для их задержания.

Кроме того, полицейские составили 81 административный протокол по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), а также восемь протоколов по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ").