В Волгограде изъяли более 100 кг браконьерской черной икры и осетровой рыбы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 100 кг браконьерской черной икры и тушек осетровой рыбы в Волгоградской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России.

"В городе Волжском полицейские остановили легковой автомобиль и микроавтобус. Во время досмотра обнаружены и изъяты 204 пластиковых контейнера с черной икрой общим весом 102 кг, а также части тушек рыбы", - процитировали в пресс-центре слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В МВД отметили, что сопроводительные документы, подтверждающие легальность происхождения груза и его безопасность, у перевозчиков отсутствовали. "Согласно результатам экспертных исследований, изъятая продукция является икрой и фрагментами амурского осетра. По предварительной информации, они добыты браконьерским способом на территории Дальнего Востока и предназначались для дальнейшей реализации в Волгоградской области", - добавили в ведомстве.

В связи с данным фактом в отношении двух жителей Волжского возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.