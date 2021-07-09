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Три человека погибли в аварии с грузовиком на трассе в Псковской области

На месте работают сотрудники ГИБДД

ПСКОВ, 9 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком на трассе в Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"Сегодня днем в Куньинском районе Псковской области произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулся большегруз и легковой автомобиль. На данный момент известно о трех погибших - водитель легкового авто скончался, погиб пассажир-ребенок", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работают сотрудники ГИБДД. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

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