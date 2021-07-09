Один человек погиб в ДТП с автобусом и "Камазом" в Вологодской области

ВОЛОГДА, 9 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с грузовиком "Камаз" в составе автопоезда в Вологодской области, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Вологодской области.

Авария произошла в пятницу около 14 часов на 475-м километре автодороги Москва - Архангельск.

"Столкновение маршрутного автобуса ПАЗ с автопоездом <…>. В результате ДТП водитель автопоезда получил смертельную травму, а также пострадали пассажиры автобуса: мужчина 1989 года рождения и женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса, который ехал из Сокола в Вологду, при выезде с остановочного комплекса столкнулся с левым задним углом полуприцепа в составе автопоезда, который остановился на полосе разгона на ремонт. В это время водитель грузовика (житель Псковской области 1980 года рождения) ремонтировал автопоезд. После столкновения автобус, продолжая дальнейшее движение, столкнулся с тягачом "Камаз" данного автопоезда, а затем съехал в кювет. В салоне автобуса было 13 пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других оперативных служб.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по области, автобус передним правым углом зацепился за задний левый угол полуприцепа, после этого водитель автобуса пытался выровнять движение, но его отбросило на тягач, где в этот момент возле бензобака "Камаза" находился водитель автопоезда. От полученных травм в результате наезда он скончался. Автопоезд стоял на полосе разгона с включенным аварийным сигналом. Одному пострадавшему пассажиру автобуса медики оказали помощь на месте. Пострадавшую женщину доставили в медучреждение, где после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. Движение на этом участке дороги не затруднено.