В Ростовской области произошел пожар в здании школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Здание школы в станице Калининской Цимлянского района Ростовской области загорелось на площади 300 кв. м.

Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"Цимлянский район, станица Калининская, ул. Центральная 66, в 17:00 мск [поступило] сообщение о пожаре в здании школы размером 10 на 30 м (деревянное, обложено кирпичом). Площадь пожара [составляет] 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в момент возгорания учебный процесс не осуществлялся, эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших нет. В тушении огня задействованы 45 человек и 14 единиц техники.