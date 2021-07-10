Российские военные объекты не повреждены в результате землетрясения в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9, которое произошло в субботу в Таджикистане, не повлияло на боеготовность российских военных объектов в стране. Повреждений нет, дежурные силы несут службу в штатном режиме, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"Землетрясение в Таджикистане не повлияло на боевую готовность российских военных объектов, дислоцированных в республике. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектов нет", - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 171 км к юго-востоку от Худжанда.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.