В жилом доме в Новосибирске произошло ЧП из-за разгерметизации газового баллона

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Пожар возник в квартире жилого дома в Новосибирске из-за разгерметизации газового баллона. В результате ЧП пострадали хозяйка квартиры и мужчина, выполнявший сварочные работы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Около 12:10 (08:10 мск) поступило сообщение, что при проведении ремонтных (сварочных) работ в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома по адресу: пер. 1-й Римского-Корсакова Ленинского района Новосибирска, произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего возникло горение домашних вещей на площади 0,2 кв. м. Предварительно, пострадала хозяйка квартиры (ожоги ног) и рабочий (ожоги рук). После их осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали в ожоговый центр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия были выбиты оконная рама и входная дверь. По оперативной информации, соседние квартиры не повреждены. Огонь ликвидирован до приезда сотрудников МЧС.