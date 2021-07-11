Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три км над уровнем моря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Пепловый выброс высотой три км зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Произошел пепловый выброс на высоту три км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

В последний раз вулкан проявлял активность 6 июля.

По информации вулканологов, пепловый шлейф распространился на пять км к востоку от вулкана. Для авиации установили оранжевый цветовой код опасности. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.