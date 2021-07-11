Превышение ПДК по углекислому газу зафиксировали в Тольятти на месте крупного пожара

ТАСС, 11 июля. Превышение предельно допустимой концентрации в воздухе углекислого газа зафиксировали в Тольятти из-за пожара в лесничестве. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

"Лабораторией Тольяттинского государственного университета проводятся замеры состояния воздуха, превышения ПДК составляют 1,1% по углекислому газу", - сказал Бойко.

По его словам, ранним утром к месту пожара прибыл пожарный корабль. Всего на тушение подано 14 стволов, 130 ранцевых огнетушителей, семь звеньев газодымозащитной службы, для подачи воды привлечено 15 бойлеров.

"В течение ночи производилось окарауливание места пожара, с рассветом силы и средства приступили к тушению. Всего на месте пожара находится 310 человек личного состава, 84 единицы техники, с семи часов продолжит работу вертолет Жуковского авиационного центра", - добавил начальник ГУ МЧС России по региону.

Он отметил, что для людей в случае необходимости подготовили пункты временного размещения. Для мониторинга обстановки привлекли две группы беспилотников. "Сил и средств достаточно, обстановка находится под контролем", - заключил Бойко.

Ранее сообщалось, что пожар в лесничестве на площади 35 га возник в Центральном районе городского округа Тольятти в Самарской области. Из-за пожара ввели режим ЧС.