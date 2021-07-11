В ДТП в Удмуртии пострадали восемь человек

ТАСС, 11 июля. Число пострадавших в ДТП в Удмуртии увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в управлении ГИБДД МВД по региону.

Ранее в ГУ МЧС России по республике сообщили, что при столкновении грузовика, молоковоза и двух легковых автомобилей пострадали семь человек, в том числе три ребенка.

"В результате ДТП пострадало восемь человек: водитель молоковоза, водитель и пассажир автомобиля Renault, водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet, в том числе дети 2010, 2012 и 2020 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Авария произошла днем в воскресенье на 70-м км автодороги Можга - Елабуга, столкнулись грузовик Volvo, Renault Duster, Chevrolet Aveo и молоковоз ГАЗ.