Три мужчины устроили драку со стрельбой на базе отдыха в Подмосковье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Три мужчины устроили драку, закончившуюся стрельбой, на базе отдыха в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В отдел полиции поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", - сообщили в главке.

Два мужчины после драки обратились с травмами в больницу. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел 47-летний житель Москвы, открывший стрельбу. Проводится проверка.