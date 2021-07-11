{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три мужчины устроили драку со стрельбой на базе отдыха в Подмосковье

В результате инцидента пострадали два человека

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Три мужчины устроили драку, закончившуюся стрельбой, на базе отдыха в Ногинском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В отдел полиции поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", - сообщили в главке.

Два мужчины после драки обратились с травмами в больницу. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел 47-летний житель Москвы, открывший стрельбу. Проводится проверка.

Теги
Россия
В ДТП в Удмуртии пострадали восемь человек
Среди пострадавших три ребенка
Читать полностью