В Новой Москве четыре человека пострадали при столкновении такси с микроавтобусом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Микроавтобус выехал на встречную полосу движения и столкнулся с такси в Новой Москве, пострадали четыре человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

"В поселке Коммунарка на улице Адмирала Корнилова у дома №10 произошло столкновение микроавтобуса Daewoo и такси. В результате столкновения пострадали четыре человека", - сообщает ГАИ.

По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси. Водитель и два пассажира такси получили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Также пострадал водитель микроавтобуса - у него подозрение на перелом ноги.

В результате аварии перекрыта одна из пяти полос, затруднений в движении транспорта нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.