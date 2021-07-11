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В Новой Москве четыре человека пострадали при столкновении такси с микроавтобусом

Авария произошла в поселке Коммунарка. По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо, и он выехал на встречную полосу, после чего его машина столкнулась с такси

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Микроавтобус выехал на встречную полосу движения и столкнулся с такси в Новой Москве, пострадали четыре человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

"В поселке Коммунарка на улице Адмирала Корнилова у дома №10 произошло столкновение микроавтобуса Daewoo и такси. В результате столкновения пострадали четыре человека", - сообщает ГАИ.

По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси. Водитель и два пассажира такси получили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Также пострадал водитель микроавтобуса - у него подозрение на перелом ноги.

В результате аварии перекрыта одна из пяти полос, затруднений в движении транспорта нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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