В Тольятти локализовали очаги крупного пожара

ТАСС, 11 июля. Все очаги крупного лесного пожара в Тольятти локализованы. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram глава городского округа Николай Ренц.

"В 17:45 (16:45 мск) все очаги возгорания в городском лесу на территории от Центрального района до Портпоселка локализованы. На полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток", - написал Ренц.

На месте пожара работают более 300 человек. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в ликвидации пожара задействованы свыше 80 спецмашин, вертолет Ми-8 и пожарный корабль.

Общая площадь возгорания достигла 152,6 га. В Тольятти объявлен режим ЧС. На месте развернут оперативный штаб. К тушению привлекли самолет-амфибию Бе-200.