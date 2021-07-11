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В Ингушетии задержали обвиняемого в покушении на правоохранителей в 2014 году

На территории Ингушской республиканской клинической больницы группой лиц из автоматического оружия различного калибра были произведены выстрелы в сотрудников МВД России

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ингушетии совместно с УФСБ по региону задержали жителя республики, который обвиняется в покушении на правоохранителей в 2014 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Следователями во взаимодействии с УФСБ России по республике в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 36-летний житель республики, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в 2014 году", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в июне 2014 года на территории Ингушской республиканской клинической больницы группой лиц из автоматического оружия различного калибра были произведены выстрелы в сотрудников МВД России, осуществлявших охрану правопорядка на территории медучреждения. В результате несколько сотрудников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

В настоящее время проводятся следственные действия с подозреваемым, расследование уголовного дела продолжается.

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