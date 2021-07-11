Глава Саратова просит провести проверку происшествия с участием депутата гордумы

ТАСС, 11 июля. Глава Саратова Михаил Исаев обратился к правоохранителям с просьбой провести проверку и разобраться в истинных причинах произошедшего с депутатом городской думы Сергеем Подсеваловым, сообщается в воскресенье в Telegram-канале горадминистрации.

Ранее в воскресенье депутат саратовской облдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Анидалов на своем канале в YouTube сообщил о нападении на Сергея Подсевалова. Его, по словам Анидалова, избили. Врачи якобы диагностировали у Подсевалова в том числе осколочный перелом стенок гайморовых пазух, перелом скуловой и челюстной костей, сотрясение мозга.

"В связи с заявлениями в СМИ о происшествии с депутатом городской думы Сергеем Подсеваловым обращаюсь в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и разобраться в истинных причинах ЧП", - приводятся слова Исаева в сообщении.

На сайте саратовской городской думы сказано, что Подсевалов с 2017 года является помощником депутата Саратовской облдумы, он член бюро саратовского обкома КПРФ, депутат городской думы пятого созыва.

По данным сайта избирательной комиссии области, выборы депутатов гордумы Саратова шестого созыва пройдут 19 сентября.

Комментарием правоохранительных органов на данный момент ТАСС не располагает.