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В ДТП под Великим Новгородом пострадали два человека

Авария произошла с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся в воскресенье вечером с легковым автомобилем в деревне Витка Новгородского района Новгородской области. По предварительным данным, пострадали два человека в автомобиле, возможно, есть погибшие, сообщили ТАСС областном ГИБДД.

"Произошло столкновение легкового автомобиля Opel и пассажирского автобуса, где предварительно находилось 57 человек. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет. Есть пострадавшие в автомобиле. По предварительным данным, их двое, возможно, есть погибшие. На месте работают инспекторы", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, автобус направлялся по маршруту Валдай - Санкт-Петербург. На месте работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются.

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