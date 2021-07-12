В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался рядом с островом Симушир (средняя группа Большой гряды Курильских островов - прим. ТАСС). Глубина очага составила 80 километров", - рассказали в филиале.

Землетрясение произошло в 08:07 (00:07 мск). Информация о том, ощущались ли подземные толчки, уточняется. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и разрушений нет.