Свидетеля по делу экс-мэра Оренбурга оштрафовали за ложные показания

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга признал Ирину Пукало виновной в даче ложных показаний в суде при допросе в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова и назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Подсудимая признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказано в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован в установленном законом порядке.

Ранее ТАСС сообщал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Оренбурга, подозреваемой в даче ложных показаний по делу бывшего мэра города Евгения Арапова, которого в августе 2020 года приговорили к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей за взятки.

В судебном разбирательстве заявлялось, что Пукало являлась подставным лицом Арапова по одному из преступных эпизодов. С декабря 2011 года по июль 2012-го Арапов зарегистрировал на нее коммерческую фирму, которую он использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости. При этом на суде свидетельница указала, что данная компания была образована ею по собственной инициативе, фактическое руководство осуществляла она. Следствие установило, что истинные обстоятельства цели и мотивы совершенного экс-чиновником преступления были искажены.