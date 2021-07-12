Процесс над бизнесменом Бойко-Великим начнется в Москве 20 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы 20 июля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате почти 89 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Черемушкинский районный суд 20 июля начнет рассматривать уголовное дело в отношении Бойко-Великого и других фигурантов по существу", - сказала собеседница агентства. Начало процесса запланировано на 15:00 мск.

Бойко-Великий и другие фигуранты дела были арестованы 20 июня 2019 года. 13 мая этого года Мосгорсуд смягчил меру пресечения Бойко-Великому, переведя его из СИЗО под домашний арест, а 28 июня подсудимым избран запрет определенных действий.

СК РФ изначально предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". Согласно фабуле нового обвинения, которое было ужесточено, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества и лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

Он поручал неустановленным лицам из числа сотрудников, работающих в его организации, заниматься сбором необходимых для формирования кредитных досье документов, а после оформления кредитов получать деньги в кассе банка либо у директора банка и передавать ему, своевременно оплачивать проценты за обслуживание кредитов с целью сокрытия следов преступления и его выявления надзорными и контролирующими органами, а также Центробанком России, утверждает СК. Общий размер растраты при оформлении порядка 15 невозвратных кредитов составляет около 89 млн рублей, из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

По данным СК, в 2013-2018 годах владелец 10% капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации на общую сумму свыше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов, всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". По словам защитников предпринимателя, вину по всем эпизодам растраты их подзащитный не признает и настаивает, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.