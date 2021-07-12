В ЮАР в ходе беспорядков убили шесть человек

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек были убиты в ходе начавшихся в ЮАР 9 июля беспорядков в знак протеста против тюремного заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал ENCA со ссылкой на полицию.

Полиция подтвердила, что во время беспорядков в минувшие выходные погибли шесть человек, отмечает телеканал. Тела четверых убитых найдены в столичной провинции Гаутенг, двоих - в провинции Квазулу-Наталь. По словам властей, арестованы 219 человек за участие в актах насилия.

С минувшей пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно перерастают в беспорядки. Толпы молодых людей жгут на дорогах машины, преимущественно грузовики, грабят магазины, совершают акты вандализма.

Беспорядками охвачены сейчас родная для Зумы провинция Квазулу-Наталь и столичная Гаутенг. Мародеры забрасывают полицию камнями и бутылками, а также открывают по полицейским огонь. Так, огнестрельное ранение получил в ночь на воскресенье полицейский, он находится в больнице.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 11 июля по национальному телевидению с обращением по поводу третьей волны коронавируса. Одновременно глава государства высказался по поводу беспорядков, которые в последние дни сопровождали акции протеста против тюремного заключения Джейкоба Зумы. Власти не потерпят насилия, подчеркнул он. Все участники беспорядков будут найдены, арестованы и предстанут перед судом, обещал Рамапоса.