{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пассажирский автобус загорелся на западе Москвы

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадавших в результате пожара нет
© Елена Афонина/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус загорелся на западе Москвы, сообщает в понедельник столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

"На Минской улице у дома 16 горит пассажирский автобус. Наши сотрудники уже на месте и разбираются в обстоятельствах происшествия", - сообщает ГАИ.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадавших в результате пожара нет. "До прибытия пожарных из автобуса эвакуировались семь человек", - добавил источник. Площадь возгорания уточняется. Из-за пожара на Минской улице немного затруднено движение.

Теги
Россия
В Черногории из-за жары и перебоев с электричеством погибло 30% поголовья кур
Ущерб оценивается в €1 млн
Читать полностью