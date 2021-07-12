МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус загорелся на западе Москвы, сообщает в понедельник столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

"На Минской улице у дома 16 горит пассажирский автобус. Наши сотрудники уже на месте и разбираются в обстоятельствах происшествия", - сообщает ГАИ.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадавших в результате пожара нет. "До прибытия пожарных из автобуса эвакуировались семь человек", - добавил источник. Площадь возгорания уточняется. Из-за пожара на Минской улице немного затруднено движение.