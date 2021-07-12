Курские власти ограничили посещение лесов из-за высокого класса пожарной опасности

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Курской области ограничили посещение лесов из-за четвертого (высокого) класса пожарной опасности, который установился почти на всей территории региона. Ограничения будут сняты после стабилизации ситуации, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона замгубернатора области Алексей Дедов.

"В связи с установлением на большей части Курской области четвертого класса пожарной опасности с сегодняшнего дня введены ограничения посещения лесов и въезда в них транспортных средств. Ограничения будут действовать до стабилизации лесопожарной обстановки", - сказал Дедов.

По данным ГУ МЧС по Курской области, за неделю в регионе зарегистрировали почти втрое больше пожаров в сравнении с предыдущим периодом. По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода - +32-33 градуса - при отсутствии осадков продержится в Курской области до 16 июля.