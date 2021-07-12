СК возбудил дело из-за подделки данных о вакцинации в больнице под Брянском

ТАСС, 12 июля. Сотрудники управлений МВД и ФСБ по Брянской области выявили в Сельцовской городской больнице несколько десятков фактов внесения ложных данных в государственный реестр о вакцинации от коронавируса сотрудников производственных предприятий. В отношении местного жителя и троих медработников возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей"), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ"), ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официальных документов")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, весной 2021 года житель Брянска договорился со своей знакомой, работающей программистом в Сельцовской городской больнице, о том, чтобы за деньги вносить ложные сведения в Единую государственную информационную систему о якобы сделанных прививках от ковида. "В период с мая по июль программист лечебного учреждения совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ Сельцовской городской больницы внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации нескольких десятков жителей города Брянска и Брянской области", - отметили в пресс-службе.

Нарушения выявили оперативные сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области. По данным пресс-службы УМВД, подтверждены факты незаконного получения сертификатов о вакцинации 12 работниками одного из региональных производственных предприятий. "Сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов, они также будут привлечены к ответственности", - добавили в пресс-службе регионального управления МВД.