Второй за день лесной пожар произошел в Подмосковье

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Лесной пожар произошел в городском округе Дмитров в Подмосковье на площади 4,5 га, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В городском округе Дмитров в Дмитровском лесничестве произошел лесной пожар", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время он локализован на той же площади, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в понедельник лесной пожар был обнаружен в 3-х км севернее микрорайона Опалиха городского округа Красногорск. По состоянию на 15:20 его площадь составляла 4 га. Пожар не угрожает населенным пунктам, поэтому эвакуация не требуется, также не превышена ПДК вредных веществ в воздухе.