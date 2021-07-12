Прокуратура проверяет факт падения двух девушек с качелей в горах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 12 июля./ТАСС/. Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту падения двух девушек с качелей в горах республики, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

В понедельник в социальных сетях распространилось видео падения двух девушек с качелей, установленных недалеко от обрыва.

"По данному факту проводится проверка. По результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что девушки отделались царапинами и и ссадинами, так как перед обрывом был скальный выступ.