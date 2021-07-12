Лесной пожар под Красногорском локализовали на площади 8 га

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали лесной пожар в городском округе Красногорск в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 19:00 пожар локализован на площади 8,2 га", - сказали в МЧС.

В 13:00 в МЧС поступила информация о возникновении лесного пожара в Истринском лесничестве. Очаг был обнаружен авиапатрулированием в 3 км севернее от микрорайона Опалиха городского округа Красногорск. По состоянию на 15:20 его площадь составляла 4 га. Пожар низовой и не угрожает населенным пунктам, поэтому эвакуация не требуется. Также не превышена ПДК вредных веществ в воздухе.