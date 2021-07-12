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Лесные пожары в России

В Тольятти ликвидировали открытое горение лесного пожара

В тушении применялась авиация МЧС России: вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Открытое горение лесного пожара, вспыхнувшего в Центральном районе Тольятти в Самарской области, ликвидировано. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 20:23 (19:23 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Общая площадь, пройденная огнем, не изменилась и составила почти 153 га. В тушении пожара применялась авиация МЧС России: вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200. Всего к ликвидации пожара привлекались 492 человека и 156 единиц техники.

Информация о пожаре в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества поступила в субботу. Информация о пострадавших не поступала. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииСамарская область
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