В Тольятти ликвидировали открытое горение лесного пожара

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Открытое горение лесного пожара, вспыхнувшего в Центральном районе Тольятти в Самарской области, ликвидировано. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 20:23 (19:23 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Общая площадь, пройденная огнем, не изменилась и составила почти 153 га. В тушении пожара применялась авиация МЧС России: вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200. Всего к ликвидации пожара привлекались 492 человека и 156 единиц техники.

Информация о пожаре в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества поступила в субботу. Информация о пострадавших не поступала. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".