В Боливии автобус упал в овраг с высоты 150 м

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли в результате падение автобуса в овраг в центре Боливии. Об сообщил в понедельник глава департамента транспорта Карлос Эспиноса.

"В результате трагедии, по первым данным, погибли 18 человек. На месте работают пожарные и полиция, которые сначала занялись спасением, а затем стали устанавливать причины происшествия", - приводит его слова телеканал Unitel.

Автобус, направлявшийся в столицу страны Сукре, упал с высоты 150 м. По предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка водителя.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Не исключается, что число погибших может возрасти.