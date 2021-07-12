В Ингушетии возбудили дело против мужчины, обвиняемого в пособничестве членам банды

МАГАС, 12 июля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования (НВФ) с весны 2014 года по осень 2015 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя республики, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ "Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом", ч. 2 ст. 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия", ч. 2 ст. 222.1 УК РФ "Незаконное хранение и перевозка боеприпасов"", - говорится в сообщении.

В период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года подозреваемый оказывал пособническую помощь, выражающуюся в обеспечении продуктами питания и перевозке на собственном транспорте по территории региона, двоим членам НВФ.

"Также подозреваемый незаконно приобрел самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату и хранил дома до обнаружения сотрудниками органов безопасности при проведении 9 июля 2021 года оперативно-разыскного мероприятия. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.