Лесной пожар около Красногорска ликвидировали

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, зафиксирвованный в понедельник на территории Красногорского городского округа в Подмосковье, потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 22:07 пожар ликвидирован на площади 8,2 га. К ликвидации привлекалось 65 человек и 32 единицы техники", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в 13:00 в МЧС поступила информация о лесном пожаре в Истринском лесничестве. Очаг был обнаружен авиапатрулированием в 3 км севернее от микрорайона Опалиха. По состоянию на 15:20 его площадь составляла 4 га. Пожар был низовым и не угрожал населенным пунктам, поэтому эвакуация не требовалась. Не была превышена ПДК вредных веществ в воздухе.