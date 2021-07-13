На внутренней стороне МКАД столкнулись семь автомобилей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Движение транспорта ограничено на 41-м км внутренней стороны МКАД из-за столкновения семи автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 41-м км МКАД (внутренняя сторона по направлению к ул. Академика Варги) столкнулись семь автомобилей, движение ограничено до одной полосы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение затруднено на 2,8 км.

По данным источника ТАСС, столкнулись пять автомобилей, включая три грузовых. Один из них опрокинулся, грузовик прицепом перекрыл три полосы из пяти. В результате ДТП пострадал один человек.