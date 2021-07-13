Режим ЧС ввели на территории Камчатки после крушения самолета Ан-26

ТАСС, 13 июля. Власти Камчатки ввели режим ЧС регионального характера после крушения пассажирского самолета Ан-26, в результате которого погибли 28 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей вследствие крушения самолета Ан-26 в районе городского округа поселок Палана", - сказали в пресс-службе.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек. Часть обломков оказалась в прибрежной полосе, часть - на склоне сопки. В понедельник специалисты вывезли с места крушения крупные обломки.

В новость была внесена правка (07:46 мск) - передается с уточнением заголовка и лида, верно - режим ЧС на территории Камчатки.