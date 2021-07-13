Мосгорсуд отказался ужесточить меру пресечения тете оппозиционера Гудкова

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник отказался заменить подписку о невыезде на запрет определенных действий для тети оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой, обвиняемой по делу о нанесении ущерба на миллион рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление Тверского районного суда, которым отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ирины Ермиловой. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, представление прокурора - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд ранее отказался ужесточать меру пресечения Ермиловой. Прокурор обжаловал это решение. После повторного отказа Мосгорсуда решение вступило в силу.

Ермиловой предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 165 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в составе организованной группы с особо крупным ущербом") УК РФ.

Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Подозреваемым по делу является также Гудков. Ранее у политика и его родственников прошла серия обысков. Полиция не стала избирать ему меру пресечения и ходатайствовать об этом перед судом.

После допроса Гудков уехал из России на Украину.