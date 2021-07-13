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СМИ: на АЭС в Японии произошла утечка сероводорода

По данным Kyodo, двоих людей госпитализировали

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере два работника АЭС "Онагава" на северо-востоке Японии были госпитализированы после утечки сероводорода на станции. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сероводород хранился в контейнере, который использовался для очистки одежды сотрудников АЭС от радиоактивных частиц. В результате протечки вещество по смежной трубе попало в отсек станции, где в тот момент находились работники, вызвав у них отравление его парами. Компания-оператор АЭС начала проверку по факту произошедшего.

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