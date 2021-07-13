В Якутии для борьбы с лесными пожарами привлекли предпринимателей

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Предприниматели помогают районам Якутии в борьбе с лесными пожарами, сообщается во вторник в Telegram-канале оперштаба Якутии.

Во вторник днем глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте в Instagram сообщил, что прошла встреча с якутским предпринимателем Арсеном Томским, на которой обсудили ситуацию с лесными пожарами в республике, принимаемые меры и работу недавно созданной Томским некоммерческой проектной организации Sinet Spark.

"Sinet Spark закупил противопожарное оборудование для Хангаласского улуса (района). <...> Согласно заявке Хангаласского улуса были закуплены пожарные мотопомпы, квадрокоптеры, спутниковые телефоны, пожарные рукава, ранцы "Ермак", мотыги, лопаты, защитные каски и респираторы. Также в дар от компании "Аргон 14" был передан бензиновый генератор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организация направила письма о возможной поддержке в 15 улусов с наиболее сложной обстановкой с лесными пожарами, и первой поступила заявка от администрации Хангаласского района. "Как сообщили в Sinet Spark, заявки от районов продолжают поступать. После рассмотрения заявок будет оказана посильная помощь", - добавили в оперштабе.

По данным пресс-службы регионального правительства, на территории Якутии действует 324 лесных пожара на площади свыше 1,2 млн га. Из них в охраняемой зоне проводится тушение 74 возгораний на площади свыше 503 тыс. га. За прошедшие сутки ликвидировано 14, локализовано 16. На тушении огня задействовано 2 262 человека и 309 единиц техники.