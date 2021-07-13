В Челябинске машина скорой помощи с пациентами с COVID-19 попала в ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка столкнулись во вторник днем на перекрестке в Челябинске. Пациенты и бригада медиков получили ушибы, говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

"Бригада скорой медицинской помощи, после проведения КТ-исследования, везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов. В результате столкновения с легковым автомобилем Volkswagen серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель скорой и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры Volkswagen от осмотра медиками отказались. Пациенты были доставлены в городскую больницу №8.

По данным отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Челябинску, ДТП произошло на регулируемом перекрестке улиц Коммуны и Энгельса. В результате столкновения автомобиль ГАЗ опрокинулся. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.