Дело возбудили после инцидента с мужчиной, который угрожал выбросить ребенка в Иркутске

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после инцидента с мужчиной, который угрожал выбросить из окна ребенка в Иркутске. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

"По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству малолетнего ребенка")", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что днем 13 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мужчина, находясь на внешней стороне балкона, расположенного на верхнем этаже жилого дома по улице Советской, угрожает сбросить трехлетнего ребенка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей СК России, криминалистов и сотрудников полиции. Кроме того, на месте работали спасатели и психологи МЧС.

В настоящее время ребенок спасен, мужчина задержан. Следователи проводят допрос подозреваемого. Известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой.